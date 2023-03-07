В Екатеринбурге готовят очередной митинг против рост цен на ЖКХ и электричество

В Екатеринбурге планируют провести очередную протестную акцию против резкого роста тарифов на электричество, капремонт и увеличения стоимости услуг ЖКХ. Об этом Накануне.RU рассказал председатель свердловского отделения "Российского Общенародного союза" Иван Волков.

Уведомление о проведении митинга подано сегодня на имя министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева. Акция должна пройти через полторы недели. Организаторы рассчитывают провести ее в центре города, однако точное место станет известно после одобрения заявки МОБом. Как пояснил Волков, ведомство не может отказать в проведении массового мероприятия при уведомительном порядке, однако место проведения может быть изменено.

На митинг собираются пригласить губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, и.о. председателя региональной РЭК Владимира Гришанова, а также гендиректора регионального фонда капитального ремонта Станислава Суханова.

Напомним, последняя акция против повышения тарифов прошла в Екатеринбурге в конце прошлого месяца. Организатором выступила КПРФ от Свердловской области. После этого ФАС признала вину свердловской РЭК в росте платежей за коммуналку, Министра ЖКХ, глав РЭК и фонда капремонта вызвали "на ковер" в ЗакСО.

Сейчас на региональную РЭК собираются подать в суд из-за отмены "ночного" тарифа.