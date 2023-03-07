07 Марта 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: ullica.ru

В Челябинской области пьяный водитель спровоцировал погоню со стрельбой

В Челябинской области сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Экипаж Госавтоинспекции в Миассе утром обратил внимание на манеру езды водителя автомобиля УАЗ-3909 и принял решение остановить транспортное средство. Однако водитель проигнорировал полицейских и попытался скрыться. Водитель создавал помехи другим участникам дорожного движения, а также угрозу их жизни и здоровью. Инспекторы ГИБДД через специальное громкоговорящее устройство требовали от водителя остановиться и предупреждали о применении табельного оружия, но он игнорировал их. Тогда сотрудник ГИБДД сделал предупредительный выстрел, а после этого прицельные выстрелы по автомобилю. В результате УАЗ был остановлен, а водитель задержан.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердило проведенное освидетельствование. Кроме того, мужчина не имел права управления транспортным средством.

На водителя составили три административных протокола. Также в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Ранее он был лишен прав за нетрезвую езду.

Теги: погоня, стрельба, ГИБДД,



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