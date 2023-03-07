Губернатор Самарской области решил "пересадить" таксистов на отечественные авто

07 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Приволжский ФО В России Самарская область
Фото: Накануне.RU

Губернатор Самарской области решил "пересадить" таксистов на отечественные авто

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с депутатами Госдумы Сергеем Морозовым, Марией Бутиной, Романом Любарским, Андреем Парфеновым и Владимиром Гутеневым. Разговор зашел о поддержке отечественных производителей. Губернатор озаботился тем, что в регионе и в стране в службах такси есть иномарки.

"Во многих странах мира в службах такси используются только отечественные автомобили, но в России почему-то это не так. В условиях жесточайших санкций это решение открывает возможности не только для АавтоВАЗа, но и других производителей, в том числе грузовых машин. Это актуально для Самарской области, Ульяновской и других областей и абсолютно укладывается в логику о преференциях для отечественных производителей товаров", цитирует Азарова пресс-служба правительства Самарской области.

Власти, уточнил губернатор, "это отрабатывали вместе с АвтоВАЗом, с комитетом Совета Федерации по экономике".

"попросил бы здесь и вашей поддержки по этому законопроекту. Дополнительную информацию мы вам предоставим. Понятно, что это вопрос, требующий проработки, переходного периода. Тем не менее, очень надеюсь, что мы здесь придем к результату и поддержим наших производителей автомобилей, а соответственно, и поставщиков автокомпонентов", - сказал Азаров.

Теги: Дмитрий Азаров, такси, автопром



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети