Губернатор Самарской области решил "пересадить" таксистов на отечественные авто

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с депутатами Госдумы Сергеем Морозовым, Марией Бутиной, Романом Любарским, Андреем Парфеновым и Владимиром Гутеневым. Разговор зашел о поддержке отечественных производителей. Губернатор озаботился тем, что в регионе и в стране в службах такси есть иномарки.

"Во многих странах мира в службах такси используются только отечественные автомобили, но в России почему-то это не так. В условиях жесточайших санкций это решение открывает возможности не только для АавтоВАЗа, но и других производителей, в том числе грузовых машин. Это актуально для Самарской области, Ульяновской и других областей и абсолютно укладывается в логику о преференциях для отечественных производителей товаров", цитирует Азарова пресс-служба правительства Самарской области.

Власти, уточнил губернатор, "это отрабатывали вместе с АвтоВАЗом, с комитетом Совета Федерации по экономике".

"попросил бы здесь и вашей поддержки по этому законопроекту. Дополнительную информацию мы вам предоставим. Понятно, что это вопрос, требующий проработки, переходного периода. Тем не менее, очень надеюсь, что мы здесь придем к результату и поддержим наших производителей автомобилей, а соответственно, и поставщиков автокомпонентов", - сказал Азаров.