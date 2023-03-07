07 Марта 2023
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Общество Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Смольный потратит более 25 млн рублей на концерт и выставки в Минске

На портале госзакупок опубликовали тендеры Комитета по культуре Санкт-Петербурга и ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» по оказанию услуг по проведению туристической выставки «Отдых-2023» и культурной программы Дней Санкт-Петербурга в Минске. На эти нужды из бюджета города потратят около 25 миллионов рублей.

Смольный собирается потратить 19,5 млн рублей на организацию и проведение Дней Санкт-Петербурга в Минске. Мероприятие пройдет в апреле 2023 года. Петербург провезет в столицу Белоруссии гала-концерт длительностью почти 1,5 часа с выступлениями солистов балета ведущих театров Петербурга. Соглашения о проведении мероприятия губернатор Александр Беглов и президент соседнего государства Александр Лукашенко достигли еще в прошлом году.

Одновременно с этим ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» проводит тендер на оказание услуг по организации участия города в международных выставках «Отдых-2023» и «Отдых и развлечения EXPO». На это из бюджета Петербурга закладывается в общей сложности 18,7 млн рублей, из которых более 7 миллионов потратят на выставку «Отдых-2023» в Минске. Из этой суммы 180 тысяч рублей уйдет на освещение выставки в СМИ, еще 20 тысяч – на написание двух пресс-релизов. Выставка пройдет в сопровождении музыкантов – их выступление обойдется бюджету Петербурга в 300 тысяч рублей.

Дорогостоящие зарубежные поездки становятся визитной карточкой губернатора Беглова. Напомним, в ноябре прошлого года петербуржцы фактически оплатили концерт в Узбекистане стоимостью в 11 миллионов бюджетных рублей. Мероприятие посетил лично Беглов. Участие в шоу приняли российские музыканты, например, Игорь Бутман и Эдуард Хиль-младший.

В 2021 году Беглов на бизнес-джете посещал Сербию. «Командировку» он провел вместе со спикером ЗакСа Александром Бельским. Оба чиновника в течение двух дней провели ряд встреч.

«Хотелки» Беглова ежегодно обходятся жителям города в сотни миллионов рублей. Сам же градоначальник призывал чиновников и депутатов «умерить аппетиты» из-за тяжелой экономической ситуации.

Теги: смольный, тендер, выставки в минске, александр беглов, лукашенко,



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