07 Марта 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области чиновников наказали за нападение на ребенка бездомной собаки

По иску прокурора ребенок, пострадавший от укуса бездомной собаки, получит 40 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменской областной прокуратуры.

Инцидент произошел в селе Онохино, в мае прошлого года. Во время прогулки на 12-летнего мальчика напала бездомная собака и укусила его в области левой голени. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании с управления ЖКХ администрации Тюменского муниципального района компенсации морального вреда. Тюменский районный суд удовлетворил требования прокурора.

Теги: собака, укус, компенсация, ребенок



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