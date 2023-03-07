В Челябинске ищут подрядчика для ремонта дороги за 111 млн рублей

В Челябинске ищут подрядчика для ремонта дороги по улице Рождественского на участке от проспекта Ленина до Копейского шоссе. Начальная цена контракта – 111,3 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Работы будут проводиться по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Ремонт необходимо завершить до 20 августа. Подрядчик должен будет произвести срезку старого и укладку нового асфальта, заменить бордюры, отремонтировать тротуары и нанести разметку.

Также запланирована замена асфальта на четырех путепроводах по Свердловскому тракту, по улице Мастеровой, в районе ст. Электростанция и на пересечении Копейского шоссе. На эти цели предусмотрено почти 40 млн рублей.