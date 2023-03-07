Лукашенко: Примененный при атаке на А-50 беспилотник был продан в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что беспилотник китайского производства, примененный при атаке на самолет А-50 под Минском, был продан в США.

"Избрали маленький беспилотник. Но маленький этот беспилотник китайского производства, который продается и в наших магазинах, … он был продан в США, этот китайский беспилотник, а потом вернулся в Украину. И в Украине были задействованы эти два беспилотника, обучен этот человек и другие, которые ему помогали", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

По данным президента Белоруссии, самолет не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме "царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности".

"Этот самолет никогда не залетал на территорию Украины, даже не приближался к границе (ему не нужно это), Польши, Литвы - всех этих мразей, которые сегодня работают против Беларуси. Мы очень аккуратно работали. Никому не давали повода для этого", - подчеркнул президент.

Также Лукашенко, говоря о диверсии в отношении самолета А-50, назвал Зеленского "гнидой".

"Президент Зеленский - просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент", - заявил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко во время церемонии вручения госнаград и погон высшим офицерам сообщил о задержании в Беларуси террориста украинских спецслужб, а также его пособников, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи.