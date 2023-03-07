07 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Матч "Торпедо" и "Урала" перенесен из "Лужников" на другой стадион

Московский ФК "Торпедо" официально обратился в Российскую Премьер-лигу с просьбой рассмотреть вопрос о переносе матча 19-го тура РПЛ против екатеринбургского "Урала" на другое поле.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного клуба, "Торпедо" настаивает на переносе игры с большой спортивной арены "Лужников" на резервный стадион – "Арену Химки". Причина связана с недостаточной готовностью газона на БСА "Лужники".

Сейчас московский клуб вместе с администрацией "Лужников" прилагает все усилия для обеспечения готовности поля к следующим играм.

Матч "Торпедо" – "Урал" пройдет в ближайшую субботу, 11 марта. В пресс-службе екатеринбургского клуба Накануне.RU уже подтвердили, что эта встреча состоится на "Арене Химки".

Напомним, в первом круге чемпионата матч между этими командами на "Екатеринбург-Арене" завершился уверенной победой уральцев.

Теги: Торпедо, Урал, перенос, стадион



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