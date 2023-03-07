07 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

КС принял постановление о защите прав детей до рождения

Конституционный Суд (КС) РФ принял важное постановление о том, как понимать статью 17 Гражданского кодекса РФ о том, что правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью, применительно к случаю, когда отец погиб в ДТП до рождения ребенка. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В КС обратилась жительница Архангельской области. 12 апреля 2015 года она родила сына. При этом 17 марта того же года в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ее муж - отец ребенка. Решением Котласского городского суда в пользу ее сына взыскана компенсация морального вреда в связи со смертью отца.

Однако вышестоящие инстанции посчитали, что к моменту смерти отца ребенок еще не родился, а значит, согласно ст. 17 ГК РФ, правоспособностью не обладал, и гибель отца не могла вызвать физические и нравственные страдания у неродившегося ребенка. Кроме того, истец не представила доказательств причинения ребенку физических и нравственных страданий, связанных со смертью отца. Верховный Суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы на определения судов апелляционной и кассационной инстанций.

Вдова погибшего оспаривала п. 2 статьи 17 Гражданского кодекса, который, по ее мнению, несправедлив, так как не позволяет взыскивать с виновного лица компенсацию за смерть родителя.

КС пришел к выводу, что "положение пункта 2 статьи 17 ГК РФ о возникновении правоспособности гражданина в момент рождения не предполагает его применения в качестве основания для отказа в реализации субъективного права ребенка, родившегося после смерти отца, требовать компенсации морального вреда, связанного с нарушением его личных неимущественных прав и иных нематериальных благ, принадлежащих ему от рождения или в силу закона, неотчуждаемых и непередаваемых иным способом". Иной подход снижал бы уровень конституционно-правовой защищенности прав таких детей. Другое истолкование данного пункта недопустимо и ведет к ситуации, при которой умаляется юридическая и социальная значимость родственных связей, заключил КС.

Данное истолкование отныне является общеобязательным и исключает любое иное истолкование этой нормы в правоприменительной практике. Обжалованию оно не подлежит, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.

Постановление КС интересно тем, что может стать прецедентом для защиты других прав детей до их рождения.

Теги: Конституционный Суд, гражданский кодекс, рождение, смерть



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