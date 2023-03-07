07 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: &quot;Официальная группа Жизнь Краснотурьинска&quot; / vk.com/zhizn_krasnoturinska

В уральском поселке дети не могли слезть с горки из-за стаи бездомных собак

В поселке Рудничный под Краснотурьинском беснуются стаи бездомных собак. В один из вечеров псы загнали детей на горку и какое-то время не отпускали. Видео с инцидентом выложила подписчица паблика "Жизнь Краснотурьинска".

"Сколько может продолжаться этот кошмар с собаками??? Дети не могут спокойно погулять во дворе. Стая собак загнала детей на горку... просто какой-то ужас...страшно выйти на улицу..." - написала автор видео.

Это не единственный зафиксированный случай агрессивного поведения четвероногих на улицах поселка. В группе периодически появляются новости о стае бездомных собак. Сегодня в паблике появилось трехминутное видео, где с десяток собак преследуют прохожих, доходят с детьми вплоть до дверей в здание школы и без страха окружает женщину с маленьким ребенком. Громкий лай не прекращается на протяжение всего видео.

"Школа номер 3 п.Рудничный. Бегают огромные стаи собак, хорошо что дети уже пришли на уроки!!! И очень плохо, что среди поселковых детей нет детей депутатов и чиновников", - пишет автор видео.

В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области сообщили, что уже организовали проверку.

"В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит, заключен ли на текущий год муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных на поднадзорной территории, поступали ли заявки от граждан с жалобами на агрессивных животных, какие меры предпринимались по соблюдению требований законодательства в указанной сфере органами местного самоуправления и специализированной организации", - заявили в ведомстве.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги: собака, дети, прокуратура



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