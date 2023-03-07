07 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

В Сибири ученые нашли и исследовали самый древний на Земле алмаз

Сибирские ученые в составе международной группы исследователей изучили найденный в породах кимберлитовой трубки Удачная в Якутии небольшой алмаз возрастом около 3,6 млрд лет.

"Обнаруженный нами алмаз, по-видимому, является самым древним из изученных на сегодняшний день. Возраст сингенетического этому алмазу включения сульфида оценивается приблизительно в 3,6 млрд лет. Согласно полученным нами результатам, он был захвачен растущим оливином при достаточно высоких температурах — более 1,4 тыс. ℃ и давлениях более 5,5 ГПа. Это соответствует глубинам около 180 км", - приводит РИА Новости слова научного руководителя Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН, академика Николая Похиленко, опубликованные в издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Похиленко пояснил, что кимберлиты – наиболее распространенные породы, выносящие алмазы из глубин литосферной мантии на земную поверхность. Кристаллик же алмаза, о котором идет речь, по словам ученого, вырос из силикатного либо сульфидного расплава и был вынесен на поверхность из тугоплавких пород, формирующих литосферную мантию включенным в полуторасантиметровое зерно минерала оливина. Размер самого алмаза всего около 0,3 мм.

"В целом эта находка и ее изучение подтвердили ранее умозрительные предположения о времени и параметрах формирования нижних горизонтов литосферы, достигающих значений давлений и температур области стабильности алмаза, и, соответственно, периоде появления в них самых первых на планете алмазов. Кристалл из Удачной на сегодня, видимо, древнейший на Земле: по крайней мере, среди тех, что держал в руках и изучил человек", - отметил Похиленко.

Ученым также удалось показать, что условия образования алмазов в ту эпоху значительно отличались от характеристик более поздних процессов формирования основной массы добываемых в настоящее время кристаллов: изменились как среда, так и диапазон температур и давлений, а соответственно, глубин образования более поздних алмазов в более мощной и остывшей литосфере.

Теги: Сибирское отделение РАН, алмаз



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