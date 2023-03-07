Шойгу: Контроль над Артемовском позволит наступать вглубь обороны ВСУ

Контроль над Артемовском позволит Вооруженным силам РФ продолжить наступление вглубь обороны ВСУ в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

В ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ он назвал город важным узлом обороны украинских войск в Донбассе.

Шойгу также отметил "значительный рост потерь среди личного состава" ВСУ. По его словам, только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тыс. военных.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ усиливает группировку своих войск в Артемовске, пытаясь предотвратить полное окружение города. Украинские военные усилили работу артиллерии и ведут огонь по российским силам из района города Часов Яр.