07 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Heineken разрешил российскому подразделению запускать новые местные продукты

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken разрешил российскому подразделению запускать новые местные продукты, чтобы избежать банкротства.

"Мы должны высказаться яснее по поводу того, что бизнес в России должен выпускать новые местные продукты, чтобы избежать банкротства после того, как Heineken и два других крупных международных бренда покинули рынок", - цитирует РИА Новости заявление концерна.

Целью было удержать бизнес на плаву до завершения передачи права собственности, уточняет концерн.

"Запуски продукции, связанные с международными брендами, требовали одобрения международной команды, а запуск локальных брендов оставался на усмотрение местного российского подразделения", - сообщили в нидерландской компании.

Напомним, в марте 2022 г. Heineken объявил, что приостанавливает производство и продажи пива под своим брендом в России. При этом заводы концерна, в том числе в Екатеринбурге, продолжают работать. Позже стало известно, что Heineken передаст бизнес в РФ новому владельцу

Теги: Heineken, завод, концерн, банкротство



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