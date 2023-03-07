07 Марта 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: www.guancha.cn

В Сургутских школах запрещают аниме

В Сургутских школах запрещают аниме. Об этом сообщает "SiTV".
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По данным издания, как минимум в 31 школе классные руководители проводят с учениками беседы о вреде японского анимационного искусства. На словах запрещают любые изображения героев, одежду с ними и даже просто рисовать что-то в стиле аниме на территории образовательного учреждения. Причина в распространении идей так называемой ЧВК Рёдан.

Подростковая субкультура "ЧВК Рёдан" устраивает массовые драки в торговых центрах по всей России, правоохранители сбились с ног задерживая сторонников группировки в клетчатых штанах, черно-белых шарфах и толстовках с изображениями 12-лапых пауков и цифры "четыре". Дресс-код хулиганам диктует известная "Манга" про преступную группировку "Геней Рёдан".

"Рёданцев" обвиняют в разжигании межнациональной ненависти и нападениях на национальные меньшинства и представителей других субкультур. Это не первый случай появления деструктивного объединения для молодежи. Но уникальность феномена в том, что раскрутка произошла молниеносно, буквально за две-три недели через телеграм-каналы.

Теги: ЧВК Рёдан, образование, школа, аниме



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