Киев готовится ударить по флангам российских войск в Артемовске?

Владимир Зеленский утвердил план контрнаступления ВСУ в Артемовске, используя разногласия между Генштабом ВС РФ и ЧВК "Вагнер". Об этом пишет политолог Сергей Марков.

Смысл плана в том, чтобы отборными подразделениями ударить во фланги тех клещей, которыми "вагнеровцы" охватывают Артемовск. В Киеве считают, что из-за политических разногласий регулярные войска российской армии не окажут поддержку, а некоторые даже обрадуются разгрому "вагнеровцев". Руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин поэтому и говорит о слабой защищенности флангов и о возможности поражения России под Артемовском, считает Марков.

Накануне Зеленский объявил, что в Киеве состоялось заседание ставки, где было принято решение удерживать Артемовск и усиливать группировку.

Как сообщает украинский телеграм-канал "Резидент", Александр Сырский, руководящий удержанием Артемовска, заверил Зеленского в способности отбросить российскую армию и снова полноценно наладить снабжение группировки ВСУ. Главком ВСУ Валерий Залужный не поддержал план Сырского, но он все равно был принят и одобрен Зеленским. Сырский убедил Зеленского в необходимости отправить часть резервов с Запорожья для удара по флангам "вагнеровцев" вокруг Бахмута. Залужный был против использования подготовленных частей, предназначенных для контрнаступления на другом направлении, но Зеленскому план понравился, и он настоял на его принятии. После этого и было сделано публичное заявление о продолжении удержания Бахмута.

Марков также пишет, что Пентагон был за оставление Артемовска, но Зеленский решил биться до конца, не жалея жизней солдат ради политических целей, чтобы показать, что это якобы их земля, за которую они готовы сражаться. И в этом Москве стоит поучиться у Киева.

"Зеленский же пиарщик. Для него война идет в символическом пространстве прежде всего. В этом есть своя правда 21 века. А Россия все делает в стилистике 20 века. Вот сейчас решается, какая стилистика победит - 20 или 21 века?" - написал Марков.

Накануне Пригожин сообщил о создании ВСУ четырех ударных группировок для контрнаступления. И "Вагнеру" нужна помощь регулярной армии России.