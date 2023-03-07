"Каждый мнит себя стратегом": Дамир Юсупов оценил выводы МАК о "кукурузном чуде"

Герой России Дамир Юсупов прокомментировал итоги расследования Межгосударственного авиационного комитета о жесткой посадке самолета A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле в августе 2019 года.

Напомним, согласно заключению экспертов МАК, во время внештатной ситуации (попадание чаек в двигатели) у пилотов произошел психоэмоциональный всплеск и дезорганизация действий, из-за чего те забыли убрать шасси сразу после взлета.

Как заявил Юсупов на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, комментируя выводы экспертов, "каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны".

"Во-первых, мы находились в кабине. Хоть этому и обучают на тренажерах, но в жизни все немного выглядит по-другому. И каждый видит в отчете то, что он хочет видеть. Люди увидели эту фразу, а я обратил внимание, что в отчете написано, что условия, в которых находился самолет, выходили за рамки ожидаемых во время испытаний, и безопасный исход полета не гарантировался. Поэтому говорят, что в каком состоянии мы находились… Да, что-то мы сделали по инструкции, что-то – далеко не по инструкции. Но благодаря этим действиям, считаю, что у нас благополучно завершился полет", - отметил летчик.





По его словам, шасси действительно не были убраны сразу, хотя по инструкции должно быть наоборот.

"Шасси не были убраны и они вызывали дополнительное сопротивление. Но благодаря тому, что шасси мы не убрали, то пролетели меньшее расстояние и выполнили посадку в пределах этого поля. Пролетели бы дальше – там уже были строения, лес и так далее. И вообще, такой инструкции нет. То, что случилось у нас в полете – выход реверса, что нам показал бортовой компьютер – на самом деле, действий в этой ситуации нет. Потому что реверс в полете, в принципе, на самолете выходить не должен", - заключил Дамир Юсупов.

Напомним, что уже совсем скоро в прокат выйдет художественный фильм, рассказывающий о посадке самолета "Уральских авиалиний" в кукурузное поле. Подвиг, в дальнейшем названный "кукурузным чудом", совершил летчик Дамир Юсупов, который выступил консультантом во время съемок. Его роль в картине исполнил актер Егор Бероев.