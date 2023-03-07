В Екатеринбурге снова рассматривают дело бывшего замглавы СКР Свердловской области

В Ленинском районном суде Екатеринбурга стартовал процесс по уголовному делу в отношении бывшего замглавы СУ СКР по Свердловской области Михаила Бусылко. Напомним, что Седьмой кассационный суд в Челябинске направили материалы дело обратно в Екатеринбург для рассмотрения новым составом.

Первое судебное заседание прошло сегодня, сообщается в картотеке. Вместе с Бусылко, по делу проходят экс-зампрокурора области Дмитрий Чуличков и адвокат Владислав Вострецов. В 2021 году первые двое были осуждены за взяточничество, а последний – за мошенничество и посредничество во взятке.

Ранее Чуличкову дали 9 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных и следственных органах. Бусылко получил 8,5 лет "строгача" с лишением права занимать должности в правоохранительных и следственных органах. Передававшего взятку Вострецова отправили за решетку на 9,5 лет, но затем смягчили ему наказание, убрав из дела статью о мошенничестве.

В начале этого года приговор всем фигурантам "дела Бусылко" был отменен, а материалы дела направили в Ленинский суд Екатеринбурга.