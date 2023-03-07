Песков: Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет

Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло в настоящий момент нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких предпосылок для перехода в какое-то мирное русло в этой ситуации нет. И поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путем дальнейшего проведения СВО", - сказал Песков. Таким образом он ответил на вопрос, насколько предложенный Пекином план урегулирования может повлиять на ситуацию, передает ТАСС.

Песков также заявил, что Вашингтон, по мнению Кремля, не хочет завершить конфликт и делает все для его продолжения.