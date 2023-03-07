Моор встретился с женами мобилизованных тюменцев

Губернатор Тюменской области Александр Моор накануне Международного женского дня встретился с родными мобилизованных тюменцев, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил сам глава региона в своем telegram-канале, "как там наши?", - первый вопрос, который задали ему родственники военнослужащих.

"Рассказал о том, что видел сам, ведь недавно был в Луганской Народной Республике и общался с тюменскими бойцами. Дух боевой, проблем со снабжением нет. А если возникают вопросы, мы в постоянном контакте с командирами и стараемся все решить оперативно", - сообщил глава региона.

Александр Моор отметил, что тем для обсуждения с женщинами - много. Среди них - социальная поддержка. Губернатор привел в пример то, что в области бесплатное горячее питание получают почти 2000 школьников и студентов. От платы за детский сад освобождены порядка 1300 человек.

Дети мобилизованных бесплатно занимаются в кружках и секциях. Работают социальные гостиные, круглосуточная горячая линия.

"Но жизнь под один стандарт не загонишь, поэтому еще раз напомнил, что родственники мобилизованных могут обратиться за помощью в любой момент. Наши защитники должны быть уверены, что их семьи окружены заботой и поддержкой. И что они всегда могут на нее рассчитывать", - подчеркнул губернатор.