07 Марта 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: Накануне.RU

К разработке программы «Великий Волжский путь» экспертов ВШЭ привлекают астраханский власти

Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский в режиме видеоконференции провел совещание с представителями Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) и аппарата президента РФ, участники которого обсудили предложения в программу «Великий Волжский путь».

Инициативу по совместному развитию волжских регионов на встрече с главой государства предложил предложил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. И Владимир Путин программу поддержал.

владимир путин, игорь бабушкин(2023)|Фото: kremlin.ru

Экспертная работа сотрудников ВШЭ требуется для исследования состояния отраслей экономики, определения целесообразности включения мероприятий в программу, синхронизации с федеральными и региональными программами, национальными проектами, пояснили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Астраханской области.

«Планируется, что специалисты университета выполнят аналитическую часть работы для подготовки концепции национальной программы «Комплексного социально-экономического развития регионов Волжского бассейна как единой геостратегической территории «Великий Волжский путь» на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года», — сказал Илья Волынский.

заседание, вкс(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Справка. «Великий Волжский путь» — это значимый межрегиональный проект, объединяющий регионы Волжского бассейна, где проживает около 60 млн человек, что составляет более трети населения страны. Здесь сосредоточено около 45% промышленных и 50% сельскохозяйственных предприятий России. Проект направлен на разработку комплексной программы развития регионов, с включением мероприятий по оздоровлению Волги и экологии в целом, обновлению флота, увеличению инвестиционной и туристической привлекательности территорий, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, интеграции в международный транспортный коридор «Север-Юг».

Теги: вшэ, великий волжский путь, игорь бабушкин, президент, межрегиональный проект



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