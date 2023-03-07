В Челябинске создали единую службу помощи для участников СВО

В Челябинске открылась единая служба сопровождения участников СВО и членов их семей. Бойцам, вернувшимся из зоны спецоперации, будут оказывать медицинскую, социальную и юридическую помощь, помогут в прохождении реабилитации, профессиональной переподготовке и трудоустройстве.

Службу открыли на базе Челябинского областного центра социальной защиты населения "Семья". С возможностями учреждения накануне ознакомился губернатор Алексей Текслер. По словам главы региона, южноуральцы, вернувшиеся из зоны СВО, не останутся один на один со своими проблемами, им окажут поддержку.

"Перед нами стоит задача, чтобы каждый, кто возвращался из зоны специальной военной операции, смог получить помощь, поддержку любого плана и не оставался один со своими проблемами. Речь идет о медицинской, социальной, юридической помощи, любого вида помощи, которая необходима. Ребята будут маршрутизироваться в зависимости от тех проблем, которые у них существуют. Также возможно обращение семей, им также будет оказана помощь. Причем в каждом муниципалитете будут присутствовать представители службы реабилитации", - подчеркнул глава области.

В службе задействованы психологи, специалисты по социальной работе, психотерапевт. Обратиться туда смогут не только участники СВО, но и их семьи. Для каждого будет подобран индивидуальный маршрут помощи, в котором также будут прописаны потребности военнослужащего и его семьи - оказание дополнительной медицинской помощи, прохождение реабилитации, профессиональная переподготовка, помощь в трудоустройстве и др.

"Служба сопровождения участников СВО — это не только про медицинское обслуживание или про денежные выплаты. Это инструмент, который призван помочь человеку восстановиться после пережитых фронтовых событий и в социальном, и в психологическом плане. Для удобства взаимодействия между службами и ведомствами мы создали карту ресурсов Челябинской области. В нее включили данные о медучреждениях, некоммерческих организациях (НКО) и другую полезную информацию", - рассказала вице-губернатор Ирина Гехт.

В муниципалитетах области первичный прием будут осуществлять специалисты комплексных центров социального обслуживания населения. Кроме того, в регионе формируется дополнительная ресурсная база здравоохранения для оказания помощи военнослужащим, налаживается работа с кураторами в муниципалитетах.

По решению губернатора в Челябинской области реализуется комплекс мер поддержки участников СВО и их семей. Предусмотрены единовременные выплаты, газификация домов, помощь в ремонте жилья, устройство детей в детсады, образовательные учреждения, предоставление путевок в загородные лагеря и санатории. Пожилые родители участников СВО или родители с инвалидностью имеют возможность бесплатно получать услуги в центрах социального обслуживания, вне очереди получать услуги в домах-интернатах и геронтологических центрах.

"С момента начала специальной военной операции в Челябинской области проводится планомерная работа по созданию комплексной системы социальной поддержки мобилизованных южноуральцев, а также членов их семей", – отметила министр социальных отношений Ирина Буторина.