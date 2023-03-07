07 Марта 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.ru

Лукашенко заявил о задержании украинского террориста, совершившего атаку на А-50

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии вручения госнаград и погон высшим офицерам сообщил о задержании в Беларуси террориста украинских спецслужб, а также его пособников, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мачулищи.

"Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Белоруссии. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники – в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов", - цитирует Лукашенко БелТА.

Глава Белоруссии напомнил о диверсии, совершенной ранее в отношении российского аэродрома Энгельс.

"Теракт против российских самолетов в Энгельсе был совершен несколько месяцев тому назад. Снятые из космоса результаты теракта мы увидели. Поврежденные российские самолеты стратегического назначения. Это было поручено не ему (диверсанту, заброшенному в Белоруссию). Это было поручено другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим так называемым террористом на территории Украины", - сказал Лукашенко.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, президент, террорист



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