Худрук Оперного театра покинет должность спустя 12 лет работы

У театра оперы и балета ("УралОпераБалет") сменится художественный руководитель по балету. Спустя 12 лет работы Вячеслав Самодуров покинет свою должность, уступив ее российскому хореографу Максиму Петрову, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Андрея Шишкина.

По его словам, Самодуров сам решил уйти с должности, чтобы углубиться в самостоятельную постановочную работу. Кандидатура Петрова также уже согласована с Министерством культуры. В новую должность он вступит в первые числа августа, когда у прежнего худрука закончится срок действия контаркта.

Чтобы познакомиться с коллективом и внутренней кухней Оперного театра, Петров стал временным главным балетмейстером театра

"Мы уже начали обсуждать следующий сезон, следующие премьеры, как мы будем развивать труппу, как мы будем продолжать сотрудничать с различными фестивалями, стараться выпускать новые известные премьеры. Мне кажется, менять кардинально курс "УралОпераБалета" неправильно. Я давно считаю себя частью этой труппы, впервые поработал с ними в 2014 году, мне всегда хотелось работать с этим театром", - заявил Петров.

Самодуров также рассказал, что уже имеет договоренности о работе с несколькими театрами. Он отметил, что театр идет по верному направлении и сейчас он хочет попробовать что-то новое.

"Это были крутые 12 лет, нам удалось с Андреем Геннадьевичем Шишкиным синхронизироваться, и театр пошел по очень, мне кажется, верному пути: при уважении к классике мы делали очень много нового, мы сделали ставку на неожиданность, на поиск новых имен в репертуаре", - добавил худрук.