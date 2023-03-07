В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за нарушение требований о защищенности объектов

Депутаты Госдумы разработали законопроект об уголовном наказании за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, который является одним из авторов инициативы.

"Необходимо, чтобы все должностные лица осознавали степень своей ответственности. По нашему убеждению, появление нового состава в УК РФ — будет иметь серьезное профилактическое значение и позволит предотвратить новые трагедии",— написал он в Telegram-канале.

За нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или крупного ущерба (от 1 млн руб.), предполагается наказание до 3 лет лишения свободы. За то же деяние, приведшее к смерти человека, — до 5 лет, в случае смерти двух и более лиц — до 7 лет.

Правительство и Верховный суд уже поддержали законопроект. В ближайшее время он будет внесен в Госдуму, сообщил Хинштейн.

3 марта президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности, в ходе которого обсуждалась антитеррористическая защищенность объектов в ведении правоохранительных органов. Тема была поднята после проникновения украинской диверсионной группы на территорию Брянской области.