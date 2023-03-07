07 Марта 2023
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Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба RCC

Штырков и Исмаилов показали одинаковый вес перед боем в Екатеринбурге

Уже сегодня вечером в Екатеринбурге состоится долгожданный турнир RCC Boxing Promotions. В главном бою вечера встретятся две звезды российских смешанных единоборств – Иван Штырков и Магомед Исмаилов.

Напомним, что это будет реванш по правилам бокса: в 2020 году спортсмены уже встречались по правилам ММА, и тогда победу одержал Исмаилов. Теперь фанатов ждет второй поединок между этими бойцами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе RCC, на церемонии взвешивания Штырков и Исмаилов показали одинаковый вес – 93 кг. В карде шоу также выступят Заур Абдуллаев, Арслан Яллыев, Марк Урванов и другие топовые боксеры.

Иван Штырков, взвешивание(2023)|Фото: пресс-служба RCC

Магомед Исмаилов, взвешивание(2023)|Фото: пресс-служба RCC

Организаторы уверяют, что это будет лучший вечер бокса в России за последние несколько лет. Билеты на шоу закончились еще несколько дней назад, а право показать турнир получил телеканал Матч! Боец.

Ранее сообщалось, что бой Ивана Штыркова и Магомеда Исмаилова в Екатеринбурге пройдет в атмосфере "уральского Колизея".

Иван Штырков, Магомед Исмаилов(2023)|Фото: пресс-служба RCC

Теги: Штырков, Исмаилов, взвешивание, бой, бокс



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