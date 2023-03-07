07 Марта 2023
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Происшествия В России Москва
Фото: Накануне.RU

Администратор telegram-канала "Протестный МГУ" получил срок за фейки об армии России

Тимирязевский суд Москвы приговорил администратора и создателя telegram-канала "Протестный МГУ", студента Дмитрия Иванова к восьми с половиной годам лишения свободы за публикацию недостоверной информации о российской армии.

"Суд признал виновным Иванова по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти" и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишением права заниматься администрированием сайтов на четыре года", - сказали ТАСС в суде.

Иванову вменяли распространение ложной информации о событиях в Буче, Мариуполе и об обстрелах Запорожской АЭС.

Ранее прокурор попросила приговорить Иванова к девяти годам колонии.

Теги: Тимирязевский райсуд Москвы, Протестный МГУ, Дмитрий Иванов



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