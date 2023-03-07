Ялтинский экономический форум переносят в Москву

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в этом году проведение Ялтинского международного экономического форума планируется в Москве в связи с определенными логистическими особенностями.

"В масштабном мероприятии примут участие новые субъекты РФ. Ожидается, что ЯМЭФ–2023 пройдет в сентябре, и будет приурочен к годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России", - написал Аксенов в своем telegram-канале.

Новый формат форума будет публично представлен до 1 апреля, уточнил он.