Блогеры Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде

Супруги Валерия и Артем Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде во время расследования уголовного дела о неуплате 300 миллионов рублей по налогам.

"На время расследования уголовного дела им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Mash пишет, что во время обысков в доме фитнес-блогера Лерчек нашли восемь килограммов чистого золота 999-й пробы. Каждый слиток весит по одному килограмму и стоит почти 4,5 млн рублей по курсу ЦБ, отмечает телеграм-канал.

Также, по его данным, при обысках в доме Чекалиной нашли паспорт США и около 10 паспортов РФ.

Напомним, СК обвиняет популярного блогера и ее супруга в уклонении от уплаты более 300 миллионов рублей, им грозит до трех лет тюрьмы.