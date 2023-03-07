Адвокатов экс-депутата заксобрания Прикамья подозревают в затягивании "дела Телепнева"

Адвокатов экс-депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева подозревают в затягивании судебного процесса, сообщает "АиФ".

В суде было заявлено ходатайство о вынесении частного определения адвокатам Александра Телепнева по фактам, связанным с затягиванием судебного заседания, нарушением разумных сроков уголовного судопроизводства, а также в связи с тем, что адвокаты не являлись на заседания без уважительных причин.

Как сообщало Накануне.RU, Ленинский суд Перми сегодня признал виновным в хулиганстве бывшего депутата краевого заксобрания Александра Телепнева и приговорил его к четырем годам колонии строгого режима.

30 апреля 2022 года, Александр Телепнев, отдыхая в баре "Наташа", устроил потасовку. По версии следствия, используя малозначительный повод, выражаясь нецензурной бранью, он кинул в сторону барной стойки три предмета – стеклянный бокал, ведро для льда и барный стул. Бокал прилетел в стеклянную витрину, повредил ее и стеклянную посуду. Ведро угодило в голову бармена Глеба Криницына, причинив ушибленную рану лобной части головы. Металлический стул попал в гостя Константина Черных, который получил ушибленную рану затылка – квалифицированную как легкий вред здоровью.