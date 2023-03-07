В Международной федерации тенниса назвал "сбалансированной" политику допуска россиян на соревнования

Президент международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти, который находится с визитом в Японии, полагает, что возглавляемая им организация продолжит придерживаться политики допуска к соревнованиям теннисистов из России и Белоруссии в нейтральном статусе, поскольку такая политика является сбалансированной.

"Нынешняя политика является сбалансированной", - цитирует его ТАСС.

Говоря о ситуации вокруг спортсменов из России и Белоруссии, Хаггерти отметил необходимость придерживаться концепции, что спорт и политика должны быть разделены.

Международная федерация тенниса 1 марта прошлого года приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в обеих странах в связи с проведением специальной военной операции на Украине.