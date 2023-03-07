В екатеринбургскую школу пришли военные с оружием

В одну из школ уральской столицы пришли военные, которые принесли и показали детям различное оружие, в том числе пулеметы и гранатометы. Фотографии в своем Telegram-канале сегодня опубликовал председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин.

По данным спикера, на днях в школе №117 состоялась военно-спортивная игра "Зарница". Мероприятие прошло при поддержке войсковой части 34081 и военного комиссариата Орджоникидзевского района города.



"В ходе игры ребята соревновались в метании муляжа гранаты, преодолевали препятствия, состязались в меткости. В завершении юные бойцы угостились настоящей солдатской кашей", - рассказал Володин.

Как сообщается на сайте образовательного учреждения, прямо на территории школы военными была организована выставка современных образцов стрелкового вооружения российской армии. Каждый желающий мог подержать в руках автомат, пулемет, а также сделать с ними фото на память.



