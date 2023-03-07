07 Марта 2023
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Общество За рубежом
Фото: rt.com

Протестующие во Франции начали блокировать депо, трассы и вузы

Во Франции 7 марта ожидается общенациональная акция протеста против пенсионной реформы. Протестующие с ночи начали блокировать депо, трассы и вузы.

В некоторых городах полиция применила слезоточивый газ для разгона собравшихся, пишет РИА Новости.

Первые акции протеста начались в ряде регионов Франции рано утром в понедельник накануне общенациональной забастовки. В частности, на дороги вышли водители грузовиков.

Парижские аэропорты заявили о сокращении рейсов на 20-30% 7 и 8 марта. Железнодорожная компания SNCF также предупредила о сильном нарушении движения по всем направлениям.

В феврале около 2,8 млн человек приняли участие в протестах против повышения пенсионного возраста.

Власти намерены повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет к 2030 году, полагая, что это позволит сэкономить и выйти на безубыточность к 2027 году. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявляла, что цель реформы - избежать дефицита пенсионного фонда, который к 2030 году может достичь 20 млрд евро. Профсоюзы же утверждают, что есть и другие способы обеспечить жизнеспособность пенсионной системы, такие как увеличенное налогообложение сверхбогатых или увеличение взносов работодателей.

Теги: франция, протесты, пенсионная реформа



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