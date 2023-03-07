В Челябинске осудят местного жителя, выстрелившего в голову прохожему

В Челябинске будут судить местного жителя, выстрелившего в голову случайному прохожему.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, вечером 22 апреля прошлого года обвиняемый, проходя по улице, толкнул плечом молодого человека, стоявшего в компании друзей. Ему сделали замечание и произошел конфликт. Обвиняемый достал пистолет модели "ТТК" и без предупреждения произвел потерпевшему выстрел в голову.

Мужчина получил ранение головы, сопровождающееся оскольчатым переломом височной кости и черепно-мозговой травмой в виде ушиба головного мозга средней степени.