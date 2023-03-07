Кабмин утвердил правила получения добровольцами статуса ветерана боевых действий

Правительство утвердило правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. Речь идет о тех, кто вступил добровольческие формирования, созданные по решению органов власти, для содействия выполнению задач, возложенных на армию России во время специальной военной операции.

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Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы, сообщает Правительство России. Согласно постановлению, выдавать документ будут военкоматы регионов по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства. Для этого гражданину потребуется подать заявление. Постановлением также предусмотрено, что, если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, военные комиссариаты будут заниматься их розыском самостоятельно.

Закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий, был принят в ноябре 2022 г. На федеральном уровне для них установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей. Кроме того, гражданам, имеющим такой статус, полагается ежемесячная денежная выплата.