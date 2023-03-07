Российские силы контролируют почти половину Артемовска

Российские войска контролируют почти половину Артемовска (Бахмута), заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, бойцы ВСУ группами пытаются бежать из города по проселочным дорогам.

Напомним,по оценке Гагина, в находящемся в оперативном окружении Артемовске остаются около десяти тысяч украинских солдат.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что командование ВСУ усиливает группировку своих войск в Артемовске, пытаясь предотвратить полное окружение города. Украинские военные усилили работу артиллерии и ведут огонь по российским силам из района города Часов Яр.