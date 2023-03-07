07 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: группа &quot;Палата №6 Заречный&quot; / vk.com/zar_palata

Остался без винта. В сети обсуждают слух о неудачной посадке Медведева. БАЭС происшествие отрицает

В Белоярской АЭС отрицают слухи о повреждении вертолета, на котором в рамках рабочего визита прибыл заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В паблике "Палата №6 Заречный" появились фото вертолета, на хвосте которого нет винта. Автор публикации пишет, что при посадке на площадку БАЭС вертолет снес дорожный знак. Один из комментаторов отмечает, что инцидент произошел на 4-ом блоке.

Поврежденный вертолет, на котором Дмитрий Медведев якобы посетил БАЭС(2023)|Фото: группа "Палата №6 Заречный" / vk.com/zar_palata

Поврежденный вертолет, на котором Дмитрий Медведев якобы посетил БАЭС(2023)|Фото: группа "Палата №6 Заречный" / vk.com/zar_palata

Автор другой публикации рассказал об эвакуации вертолета со стоянки БАЭС ночью. В обоих постах утверждается, что именно на нем на днях прилетел Медведев.

Поврежденный вертолет, на котором Дмитрий Медведев якобы посетил БАЭС(2023)|Фото: группа "Палата №6 Заречный" / vk.com/zar_palata

Поврежденный вертолет, на котором Дмитрий Медведев якобы посетил БАЭС(2023)|Фото: группа "Палата №6 Заречный" / vk.com/zar_palata

В департаменте информполитики Свердловской области не стали комментировать информацию, отметив, что регион не занимался организацией рабочей поездки зампредседателя Совбеза. В пресс-службе Белоярской АЭС заверили Накануне.RU, что вертолет на фото не имеет к станции никакого отношения. На предприятии отметили, что не знают, чей это может быть вертолет и откуда в сети возникла связь фотографий с БАЭС. Информацию о том, что при посадке был снесен дорожный знак или любая другая конструкция, в пресс-службе тоже не подтвердили.

Напомним, что визит Медведева на БАЭС состоялся 2 февраля. На площадке предприятия он поднял вопрос информационной безопасности. Обсуждение прошло при участии губернатора Евгения Куйвашева, полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева, а также руководства ГК "Росатом"

Теги: Медведев, БАЭС, вертолет



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