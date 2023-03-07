Остался без винта. В сети обсуждают слух о неудачной посадке Медведева. БАЭС происшествие отрицает

В Белоярской АЭС отрицают слухи о повреждении вертолета, на котором в рамках рабочего визита прибыл заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В паблике "Палата №6 Заречный" появились фото вертолета, на хвосте которого нет винта. Автор публикации пишет, что при посадке на площадку БАЭС вертолет снес дорожный знак. Один из комментаторов отмечает, что инцидент произошел на 4-ом блоке.

Автор другой публикации рассказал об эвакуации вертолета со стоянки БАЭС ночью. В обоих постах утверждается, что именно на нем на днях прилетел Медведев.

В департаменте информполитики Свердловской области не стали комментировать информацию, отметив, что регион не занимался организацией рабочей поездки зампредседателя Совбеза. В пресс-службе Белоярской АЭС заверили Накануне.RU, что вертолет на фото не имеет к станции никакого отношения. На предприятии отметили, что не знают, чей это может быть вертолет и откуда в сети возникла связь фотографий с БАЭС. Информацию о том, что при посадке был снесен дорожный знак или любая другая конструкция, в пресс-службе тоже не подтвердили.

Напомним, что визит Медведева на БАЭС состоялся 2 февраля. На площадке предприятия он поднял вопрос информационной безопасности. Обсуждение прошло при участии губернатора Евгения Куйвашева, полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева, а также руководства ГК "Росатом"