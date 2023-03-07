Царев считает указ Путина о внешнем управлении "механизмом национализации"

Указ президента РФ Владимира Путина о введении внешнего управления на предприятиях, срывающих гособоронзаказ в условиях военного положения, является фактически механизмом национализации. Так считает экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, который поддерживает это решение.

Согласно указу, Министерство промышленности и торговли РФ будет определять управляющую организацию, которая будет единоличным исполнительным органом такого предприятия в целях исполнения обязательств по гособоронзаказу.

"Фактически Указом вводится механизм национализации оборонных предприятий. Решение непрямого действия, но механизм рабочий. Я бы вообще все предприятия ВПК (а еще лучше вообще всю крупную промышленность) передал бы в собственность государства. А яхты наших олигархов переоборудовал бы под военные крейсеры", - написал Царев.