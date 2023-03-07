07 Марта 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Жителей Нижневартовска напугал гул военных самолетов

Жителей Нижневартовска напугал гул от самолетов. В мэрии города сообщили, что над Нижневартовском проходит трасса военных самолетов, и именно их гул слышат горожане, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Дело в том, что в воздушном пространстве над территорией Югры, в том числе Нижневартовска, проходит трасса для полета военных самолетов дальней авиации. Они регулярно выполняют плановые рейсы. Самолеты, которые слышат горожане, пролетают несколько ниже обычной траектории.

Ситуация штатная, заверили в администрации.

Теги: военные самолеты, гул



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