Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов вернулся в зону СВО после попытки отравления

Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что чувствует себя хорошо после попытки отравления. Он решил вернуться на передовую.

"Желания и возможности находиться в мирной обстановке, когда мои бойцы, подчиненные находятся на передовой, конечно, я себе этого позволить не могу, - заявил Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24". - Поэтому достаточно того, что я себя чувствую хорошо".

Он добавил, что полностью пока не восстановился, на это нужно длительное время. "Лечиться будем на ходу", - добавил Алаудинов.

В феврале глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о попытке отравления Алаудинова. Командир спецназа "Ахмат" находился на лечении в московском госпитале.

По словам Кадырова, специалисты взяли забор биологических материалов для проведения анализа и выявления отравляющего вещества.