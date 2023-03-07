В Челябинской области один человек пострадал в ДТП с грузовиком

В Челябинской области в ДТП с грузовиком и двумя легковыми автомобилями пострадал один человек.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, ДТП произошло сегодня утром на 42 км автодороге Восточный обход Челябинска на территории Копейского городского округа. По предварительным данным, водитель Шевроле Круз при обгоне столкнулся с автомобилем Исутзу 47052, который двигался во встречном направлении. После удара Шевроле совершил столкновение с Хундай Акцент.

В результате аварии пострадал пассажир Шевроле. Он госпитализирован.