07 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге мужчина устроил дебош в службе судебных приставов: приговор

В Екатеринбурге рассмотрено уголовное дело о публичном оскорблении и нападении на сотрудника службы судебных приставов. Дебоширу назначен штраф.

Как сообщили Накануне.RU в Кировском районном суде уральской столицы, на скамье подсудимых оказался 37-летний житель Свердловской области. Как показало расследование, в июне 2021 года он прибыл в здание службы судебных приставов в Екатеринбурге для решения вопроса о прекращении исполнительного производства. Однако что-то пошло не так: в ходе разговора с приставом мужчина сначала толкнул его, а затем и публично оскорбил.

На помощь коллеге пришли судебные приставы из отделения специального назначения, которые применили к буйному посетителю специальные средства. Но агрессор на этом не успокоился и нецензурно высказался в отношении каждого из присутствующих. Это услышали другие посетители.

В итоге суд признал мужчину виновным. Ему назначен штраф в размере 60 тысяч рублей.

Теги: приставы, дебош, приговор, Екатеринбург



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