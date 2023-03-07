Черкасский митрополит УПЦ заявил об ультиматуме украинского режима

Верующих и духовенство канонической УПЦ поставили перед выбором: или уходить в раскол, или в подполье. Об этом в обращении к прихожанам заявил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий.

Недавно СБУ вручила ему подозрение за его твердую каноническую и догматическую позицию. Карательная служба притянула ее под статью УК Украины о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозной принадлежности и религиозных убеждений. Обвинение связано с тем, что иерарх, согласно православному вероучению, не считает раскольников частью Церкви.

"Я не жалею ни об одном слове, которое сказал на телевидении или в поддержку иерархов и духовенства, гонимых сегодня. Поддерживал и буду поддерживать всех архиереев, насколько хватит сил, всем, чем смогу, которые будут испытывать давление от общества, от власти, от СМИ", – сказал он про обвинения.

"Или давайте с ПЦУ соединяйтесь, или идите по квартирам, по крышам, по чердакам, по подвалам", - описал митрополит Феодосий смысл давления режима.

Он недоумевает, за что преследуют УПЦ.

Украинский режим усилил давление на УПЦ. Зеленский ввел санкции против ряда иерархов, некоторых лишил гражданства, заведены уголовные дела, два храма Киево-Печерской лавры отняты у Церкви и переданы раскольникам. "Эксперты" службы по этнополитике и свободе совести, которая проводит "экспертизу" устава УПЦ, заявили, что она по-прежнему остается в подчинении РПЦ и управляется из Москвы, а значит, подлежит запрету.