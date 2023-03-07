Экс-депутат краевого заксобрания Александр Телепнев получил четыре года "строгача" за хулиганство

Ленинский суд Перми признал виновным в хулиганстве бывшего депутата краевого заксобрания Александра Телепнева и приговорил его к четырем годам колонии строгого режима, передает корреспондент Накануне.RU.

30 апреля 2022 года, Александр Телепнев, отдыхая в баре "Наташа", устроил потасовку. По версии следствия, используя малозначительный повод, выражаясь нецензурной бранью, он кинул в сторону барной стойки три предмета – стеклянный бокал, ведро для льда и барный стул. Бокал прилетел в стеклянную витрину, повредил ее и стеклянную посуду. Ведро угодило в голову бармена Глеба Криницына, причинив ушибленную рану лобной части головы. Металлический стул попал в гостя Константина Черных, который получил ушибленную рану затылка – квалифицированную как легкий вред здоровью.

Ранее сообщалось, что Телепнев заключил мировое соглашение с потерпевшими. Они рассказали суду, что причиненный им вред возмещен, и что не имеют к обвиняемому претензий.

Обвинение просило пять лет лишения свободы, с учетом "рецидива". Напомним, в 2018 году Телепнев вместе со своим приятелем, промоутером Сергеем Ванкевичем, избил музыканта DJ Smash (Андрей Ширман) в пермском ночном клубе. Тогда Телепнев и Ванкевич получили по два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за причинение вреда здоровью средней тяжести в группе лиц из хулиганских побуждений.