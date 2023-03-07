07 Марта 2023
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Губернатор Андрей Травников вручил знаки отличия «За материнскую доблесть»

Губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания области Андрей Шимкив приняли участие в традиционной церемонии вручения знака отличия «За материнскую доблесть», прошедшей в Правительстве региона накануне Международного женского дня.

(2023)|Фото: nso.ru

«Поздравляю с наступающим праздником – с Международным женским днем, с 8 марта! Оглядываясь на десять лет назад, мы видим очень серьезные изменения в нашем обществе – если десять лет назад многодетных семей в Новосибирской области было чуть меньше 17 тысяч, то сегодня уже почти 46 тысяч. Достаточно серьезный рост, и в этих изменениях есть и ваш вклад – не только усилия государства, но и ваш пример, ваших семей. Вы своей жизнью доказываете, что многодетная семья, много детей – это здорово, правильно. Огромное вам спасибо! За ваш личный подвиг, за то, что вы делаете для своей семьи, для своих детей!», – подчеркнул глава региона, обращаясь к награждаемым женщинам.

(2023)|Фото: nso.ru


Среди награжденных знаком отличия «За материнскую доблесть» 22 многодетные матери из разных уголков Новосибирской области. Из них 17 женщин – с 5 детьми, 3 женщины – с 6 детьми, 1 женщина – с 7 детьми, 1 женщина – с 9 детьми. Возраст самой молодой мамы – 32 года. У нее 5 детей, она проживает в Каргатском районе.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области, знаком отличия награждаются матери, родившие, усыновившие, и воспитавшие пять или более детей. Женщинам вручается удостоверение, к нему выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей без учета налога на доходы физических лиц. Награжденным предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных законодательством Новосибирской области.

(2023)|Фото: nso.ru

Теги: За материнскую доблесть, Травников



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