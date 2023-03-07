07 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Бывает и такое. Выплаты мобилизованного уже два месяца уходят его тезке

Очередная непредвиденная ситуация произошла с военнослужащими российских регионов. Денежное довольствие одного из мобилизованных уже два месяца перечисляется на карту другого мобилизованного - его полного тезки. В ситуации решил разобраться депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По его словам, при полном совпадении ФИО, банки и регионы у солдат разные. Несмотря на это, пострадавшая сторона до сих пор не может вернуть свои деньги.

"При поступлении в воинскую часть военнослужащий подавал в бухгалтерию свои реквизиты в Сбере. В итоге денежное довольствие отправили в ПСБ, где у человека в принципе счета не было. С декабря военнослужащий пытается добиться правды. Обратился в единый расчетный центр (ЕРЦ). Там его отправили в банк. В ПСБ очень удивились, как такое в принципе могло произойти, и отправили обратно в ЕРЦ. Круг замкнулся", - рассказал Иванов.

По его словам, мобилизованный сейчас находится в зоне проведения спецоперации, а потому не может лично ходить по инстанциям. Депутат пообещал разобраться в ситуации и помочь военнослужащему вернуть положенные ему деньги.

Теги: мобилизованный, тезка, выплата, Иванов



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