Турецкая компания продала акции оператора трассы Москва - Петербург

Турецкая IC Ictas вышла из капитала компании "Магистраль двух столиц", которая занималась строительством участка трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург, а сейчас собирает плату за проезд по этой автодороге.

IC Ictas контролировала 10,5% в "Магистрали двух столиц" через компанию "Русмостстрой". С 3 марта владельцем этой доли стал Алексей Никифоров, гендиректор "Магистрали двух столиц", пишет РБК. В пресс-службе компании пояснили, что продажа доли "Русмостстроя" связана с завершением строительства трассы. "Русмостстрой" входит в состав IC Ictas, которая была генеральным подрядчиком строительства седьмого и восьмого этапов скоростной автомобильной дороги М-11 "Нева".

Строительство трассы завершено в 2019 г., но ранее о планах по выходу турецкого подрядчика не сообщалось. Сделка по продаже доли была денежной, но ее условия, в том числе цену, в "Магистрали двух столиц" не раскрыли.