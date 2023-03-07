07 Марта 2023
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Происшествия Дальневосточный ФО В России
Фото: Накануне.RU

Во Владивостоке из-за аварии без тепла и горячей воды остались 30 тысяч человек

Авария на участке теплотрассы во Владивостоке оставила без горячего водоснабжения и тепла около 30 тысяч человек.

Как сообщает краевая прокуратура, порыв произошел около 10:40 в районе дома 3 по ул. Ивановской.

Авария привела к выходу воды на грунт и участки дорожной сети. Местные СМИ пишут, что площадь Луговая, прилегающая к улице Ивановской, залита кипятком. Люди не могут пройти по тротуарам, спуститься по надземному переходу.

Сетевая организация приступила к проведению ремонтно-восстановительных работ.

Ранее в Троицке Челябинской области из-за коммунальной аварии без воды остались 35 индивидуальных жилых домов, 46 многоквартирных домов и один социальный объект.

Теги: владивосток, авария, горячая вода



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