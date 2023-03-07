Рубщикам леса могут дать право выкупать у государства всю добытую древесину

В Лесной кодекс РФ могут внести изменения, предоставляющие тем, кто вырубает лес, право выкупать древесину у государства. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Авторы проекта отмечают, что в настоящее время право собственности на древесину, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, принадлежит государству. Росимущество организует торги по ее продаже, а вырученные средства идут в федеральный бюджет. Но участки вырубки часто находятся в отдаленных и труднодоступных местах, транспортировка такой древесины дорогая, это занимает много времени, а древесина портится и подчас остается гнить в лесах.

С этой целью предложено разрешить лицам, вырубающим леса на основании статей 43 - 45 Лесного кодекса РФ*, или их подрядным организациям приобретать древесину на основании договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемого с уполномоченным органом государственной власти субъекта, при условии, что будет выкуплен весь объем вырубленной древесины.

Это должно упростить порядок и сократить сроки приобретения древесины, а государство быстро сможет продать древесину, полагают авторы инициативы.

*Они касаются использования лесов в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, создания и расширения территорий морских и речных портов, строительства, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений.