В два раза больше молодых ученых стали стипендиатами Правительства Новосибирской области

В Новосибирской области в 2023 году вдвое вырастет число молодых ученых – получателей именных стипендий Правительства Новосибирской области. Также вдвое увеличится количество проектов фундаментальных исследований, поддержанных Правительством региона и фондами поддержки научной и инновационной деятельности.

Соответствующие изменения в государственную программу «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области» одобрены на заседании Правительства региона, прошедшем под председательством Губернатора Андрея Травникова.



По словам министра науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, количество стипендиатов Правительства региона возрастет с 10 в 2022 году до 20 в 2023 году, количество проектов фундаментальных исследований, при поддержке областных властей, в текущем году увеличится до 42 – против 19 в 2022 году.



На эти цели на 2,3 млн рублей увеличится объем финансирования на предоставление именных стипендий аспирантам и докторантам Новосибирского научного центра. На 21,75 млн рублей в 2023 году возрастет поддержка проектов, реализуемых Новосибирской областью совместно с государственными и негосударственными фондами (РНФ), и на 100 млн рублей в 2023 году возрастет объем господдержки, предоставляемой субъектам инновационной деятельности на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.



«Обеспечение трансфера технологий в реальный сектор экономики, поддержка молодых ученых, что особенно важно в сегодняшней ситуации, – одни из наиболее значимых направлений научно-технологического развития региона. И именно на совершенствование этих направления направлены изменения в госпрограмму», – прокомментировал принятые решения Вадим Васильев.

