07 Марта 2023
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Наука и техника Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

В два раза больше молодых ученых стали стипендиатами Правительства Новосибирской области

В Новосибирской области в 2023 году вдвое вырастет число молодых ученых – получателей именных стипендий Правительства Новосибирской области. Также вдвое увеличится количество проектов фундаментальных исследований, поддержанных Правительством региона и фондами поддержки научной и инновационной деятельности.
Соответствующие изменения в государственную программу «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области» одобрены на заседании Правительства региона, прошедшем под председательством Губернатора Андрея Травникова.

андрей травников, видео-конференция(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области


По словам министра науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, количество стипендиатов Правительства региона возрастет с 10 в 2022 году до 20 в 2023 году, количество проектов фундаментальных исследований, при поддержке областных властей, в текущем году увеличится до 42 – против 19 в 2022 году.

На эти цели на 2,3 млн рублей увеличится объем финансирования на предоставление именных стипендий аспирантам и докторантам Новосибирского научного центра. На 21,75 млн рублей в 2023 году возрастет поддержка проектов, реализуемых Новосибирской областью совместно с государственными и негосударственными фондами (РНФ), и на 100 млн рублей в 2023 году возрастет объем господдержки, предоставляемой субъектам инновационной деятельности на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Наука(2022)|Фото: Накануне.RU


«Обеспечение трансфера технологий в реальный сектор экономики, поддержка молодых ученых, что особенно важно в сегодняшней ситуации, – одни из наиболее значимых направлений научно-технологического развития региона. И именно на совершенствование этих направления направлены изменения в госпрограмму», – прокомментировал принятые решения Вадим Васильев.

Теги: стипендии, молодые ученые



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