В РФ ликвидированы 23 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов

Силовики накрыли 23 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, обыски прошли в 27 регионах России.

"ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 59 жителей 34 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту... Прекращена деятельность 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - приводит РИА Новости сообщение центра общественных связей ФСБ.

В январе по адресам проживания нелегальных оружейников были проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Речь идет о 27 регионах. В частности, Москве, Севастополе, ДНР, Свердловской, Еврейской автономной областях. Изъяты два пулемета ("Корд", "РПД"), 14 автоматов, три пистолета-пулемета ("Кедр", "ППС"), 28 винтовок, карабинов и ружей ("Joseph", "Вепрь", "ИЖ", "Мосина", "СКС", "Mauser", "Magtech"), 65 пистолетов и револьверов ("АПС", "Наган", "ПМ". "ПСМ", "ТТ", "Beretta", "Browning", "Colt", "Mauser", "Walther", "Smith&Wesson"), два подствольных гранатомета "ГП-25", а также 17 артиллерийских снарядов и мин, 21 ручная граната ("РГД-5", "РГД-33", "Ф-1"), 15 взрывателей, детонаторов и запалов, более 12 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), более 13 тыс. патронов различного калибра, 118 основных частей к огнестрельному оружию, а также 11 единиц холодного оружия.